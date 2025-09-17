Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Limnatis, Zypern

3 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limnatis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limnatis, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung in Eden Golf, Geroskipou, kombiniert modernen Stil mit Funktionali…
$397,000
Wohnung 1 Schlafzimmer in Limnatis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limnatis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Diese Ein-Zimmer-Wohnung in Eden Golf, Geroskipou, bietet einen stilvollen und praktischen W…
$274,000
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limnatis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limnatis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 183 m²
Diese Drei-Zimmer-Wohnung in Eden Golf, Geroskipou, bietet großzügigen Raum und raffinierten…
$480,000
Studio in Limnatis, Zypern
Studio
Limnatis, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Dieses moderne Studio-Apartment im Eden Golf in Geroskipou, in der Nähe von Paphos, ist eine…
$192,000
