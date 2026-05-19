Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Andere

Langfristige Miete von in Limassol Municipality, Zypern

;
2 immobilienobjekte total found
Andere 900 m² in Limassol, Zypern
Andere 900 m²
Limassol, Zypern
Fläche 900 m²
Diese exklusive Neuentwicklung, die im September 2026 für die Lieferung geplant ist, zeigt z…
$24,612
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Andere 900 m² in Limassol, Zypern
Andere 900 m²
Limassol, Zypern
Fläche 900 m²
Diese exklusive Neuentwicklung, die im September 2026 für die Lieferung geplant ist, zeigt z…
$24,612
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen