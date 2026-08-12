Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bungalow

Langzeitmiete von Bungalows in Limassol Municipality, Zypern

;
Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Bungalow in Limassol, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Dieser wunderschön präsentierte 3-Zimmer-möblierte Bungalow befindet sich im begehrten Pyrgo…
$2,967
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen