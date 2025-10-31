Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Meerblick

Duplexes am Meer in Limassol Municipality, Zypern

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen