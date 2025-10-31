Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garten

Doppelhaus mit Garten kaufen in Limassol Municipality, Zypern

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen