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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in Limassol District, Zypern

Limassol
10
Germasogeia
3
Koinoteta Parekklesias
4
Koinoteta Pyrgou Lemesou
3
1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Parekklisia, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Diese geräumige freistehende Villa bietet komfortables Wohnen in der gewünschten Gegend von …
$4,819
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Immobilienangaben in Limassol District, Zypern

mit Garten
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