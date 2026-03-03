Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lefka
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lefka, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lefka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lefka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/5
2+1 Schlafzimmer Ferienwohnung Das Apartment 2+1 Schlafzimmer bietet ein flexibles und geräu…
$432,722
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lefka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lefka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/5
3-Zimmer-Apartment Die Drei-Zimmer-Wohnung ist für maximalen Komfort und Familienleben konzi…
$526,283
