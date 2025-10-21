Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Latsia Geri Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Latsia, Nicosia, Zypern
$276,045
Wohnung 5 zimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Latsia, Nicosia, Zypern
$803,140
