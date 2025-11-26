Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Laneia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Laneia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lania, Zypern
Wohnung
Lania, Zypern
Landwirtschaftliches Land von 12342qm mit herrlichem Panoramablick in Lania Dorf in Limassol…
$207,418
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 5 Schlafzimmer in Lania, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Lania, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Entdecken Sie Gelassenheit in dieser bemerkenswerten Villa in Laneia eingebettet, mit einem …
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Laneia, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen