  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Laneia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Laneia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Lania, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Lania, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Entdecken Sie Gelassenheit in dieser bemerkenswerten Villa in Laneia eingebettet, mit einem …
$1,49M
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 4 Schlafzimmer in Lania, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lania, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Ein einzigartiger Stein gebaut Bungalow in dem gesuchten Dorf Laniea. Die Immobilie wurde im…
$979,474
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Laneia, Zypern

