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Haus mit Garten kaufen in Kritou Tera, Zypern

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Haus 3 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Charmantes 3-Schlafzimmer-Home in Tranquil Kritou Tera Village Ort: Im malerischen Dorf Kr…
$311,702
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