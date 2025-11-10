Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Kritou Tera
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Kritou Tera, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
