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Villa mit Garten kaufen in Kourio Municipality, Zypern

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Ypsonas Municipality
13
2 immobilienobjekte total found
Villa in Ypsonas Municipality, Zypern
Villa
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zum Verkauf: Entdecken Sie diese schöne freistehende Villa mit Komfort und Stil im Herzen vo…
$3,36M
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Villa in Ypsonas Municipality, Zypern
Villa
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Eine geräumige freistehende Villa zum Verkauf in Ypsonas, auf einem großen Grundstück von 64…
$698,658
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Immobilienangaben in Kourio Municipality, Zypern

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