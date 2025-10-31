Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Kourio Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Erimi Municipality, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Erimi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
This spacious house for rent in Erimi offers a comfortable living experience with an interna…
$2,439
pro Monat
