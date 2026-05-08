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Villen am Meer in Konia, Zypern

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10 immobilienobjekte total found
Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
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Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
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Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$668,428
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,98M
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Fläche 323 m²
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$2,51M
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Konia, Zypern
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Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$656,883
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Konia, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
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$3,11M
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Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
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$528,739
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Konia, Zypern
Schlafräume 2
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$505,650
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