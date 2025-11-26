Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Konia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Konia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
4-Schlafzimmer-Villa in Konia, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Lovely two-floor villa located in the desirable village of Konia, just minutes from the Inte…
$2,711
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
