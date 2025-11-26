Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Konia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Zur Miete: Eine geräumige Wohnung im Erdgeschoss in der sehr wünschenswerten und ruhigen Ge…
$4,955
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Zur Miete: Ein geräumiges Drei-Schlafzimmer und ein Bürozimmer Doppelhaus in der sehr begeh…
$1,613
pro Monat
Immobilienangaben in Konia, Zypern

