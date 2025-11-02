Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Konia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
For rent: This modern, fully furnished two-bedroom apartment offers a comfortable lifestyle …
$1,044
pro Monat
