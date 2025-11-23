Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Talas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Fully furnished 3 bedroom detached villa with private swimming pool available for long term …
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Talas, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick