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Monatliche Miete für Villen mit Garden in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Parekklisia, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Luxus Villa mit drei Schlafzimmern mit Pool auf 3.000 qm. Grundstück in Pareklisia Erleben …
$5,158
pro Monat
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4-Schlafzimmer-Villa in Koinoteta Parekklesias, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 840 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusvilla zu vermieten in der sehr begehrten Gegend von…
$18,921
pro Monat
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6-Schlafzimmer-Villa in Parekklisia, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 412 m²
In dieser luxuriösen, möblierten und privat eingerichteten Villa erwarten Sie viel Platz. Da…
$22,867
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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