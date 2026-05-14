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Langfristige Miete von Bungalows in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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2-Schlafzimmer-Bungalow in Parekklisia, Zypern
2-Schlafzimmer-Bungalow
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
In den ruhigen Hügeln von Parekklisia gelegen, bietet dieser einfache und moderne Erdgeschos…
$1,532
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Fox Smart Estate Agency
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2-Schlafzimmer-Bungalow in Parekklisia, Zypern
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Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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