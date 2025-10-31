Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Parekklesias, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
pro Monat
Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Meerblick
mit Schwimmbad