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Langzeitmiete von Penthouses in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

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Penthouse 3 Schlafzimmer in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Penthouse 3 Schlafzimmer
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 3
Dieses atemberaubende und schön renovierte Drei-Zimmer-Penthouse bietet eine raffinierte Küs…
$3,974
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