  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie Ihr perfektes Küstenhaus mit diesem wunderschön erfrischten Zwei-Zimmer-Wohnun…
$2,841
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Dieses atemberaubende Haus befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Mouttagiaka, n…
$5,185
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

