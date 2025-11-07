Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

villen
20
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Reihenhaus
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Mouttagiaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mouttagiaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
This attractive resale house offers comfortable living with an internal space of 97 m2. The …
$783,816
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

Günstige
Luxuriös
