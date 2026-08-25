Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräume in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

;
gewerbeimmobilien
10
restaurants
7
1 immobilienobjekt total found
Büro in Moni, Zypern
Büro
Moni, Zypern
Stockwerk 1
Büroraum im Petru si Pavel Bereich, mit einer Gesamtfläche 190. Erdgeschoss 118 Pause ist Zw…
$798 639
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen