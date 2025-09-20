Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Koinoteta Kissonergas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Villa mit 2 Schlafzimmern in Kissonerga, Zypern
Villa mit 2 Schlafzimmern
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Nur 500 Meter vom Strand entfernt, bietet diese brandneue 2-Schlafzimmer-Villa moderne Küste…
$3,320
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen