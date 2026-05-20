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Villa mit Garten kaufen in Koinoteta Akrountas, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Akrounda, Zypern
Villa
Akrounda, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Diese außergewöhnliche Residenz, die im Jahr 2012 erbaut wurde, erstreckt sich über 700 qm ü…
$3,73M
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Immobilienangaben in Koinoteta Akrountas, Zypern

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