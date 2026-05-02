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Langfristige Miete von Villen in Koinoteta Akrountas, Zypern

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5-Schlafzimmer-Villa in Koinoteta Akrountas, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Koinoteta Akrountas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine geräumige 350m2 Villa auf einem massiven 8.500m2 privaten Gru…
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