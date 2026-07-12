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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
6-Schlafzimmer-Villa in Agios Tychonas, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Willkommen in diesem exquisiten modernen Zuhause, einem dreistufigen architektonischen Wunde…
$15,987
pro Monat
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5-Schlafzimmer-Villa in Agios Tychonas, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
In einer ruhigen Wohngegend von Agios Tychonas bietet diese wunderschön renovierte Villa auf…
$11,419
pro Monat
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
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