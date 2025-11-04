Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
This stunning, brand-new 5-bedroom detached villa is available for long-term rent in one of …
$12,659
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 7 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
pro Monat
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad