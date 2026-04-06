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Langfristige Miete von Häuser in Koinoteta Acheleias, Zypern

2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Bungalow in Acheleia, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Acheleia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zur Miete: Ein modernes Einfamilienhaus in Acheleia mit 130 m2 Wohnfläche im Erdgeschoss. Di…
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Haus 3 Schlafzimmer in Acheleia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Acheleia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern mit Panorama Meer & Berg Ansichten in Acheleia, Paphos D…
$2,308
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