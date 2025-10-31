Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Acheleias
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Koinoteta Acheleias, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Acheleia, Zypern
Bungalow
Acheleia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Discover this beautifully renovated 2-bedroom bungalow in the serene area of Acheleia, Papho…
$301,914
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Acheleias, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen