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Haus mit Garten kaufen in Koilani, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Kilani, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kilani, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Eingebettet in das ruhige und malerische Dorf Koilani, dieses charmante renovierte Zwei-Zimm…
$153,492
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Immobilienangaben in Koilani, Zypern

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