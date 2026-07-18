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Anlageimmobilien in Kiti, Zypern

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Investition 448 m² in Kiti, Zypern
Investition 448 m²
Kiti, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 448 m²
Freistehendes zweistöckiges Gebäude mit Keller in Κiti im Bezirk Larnaca. Das Gebäude besteh…
$656,975
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