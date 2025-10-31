Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kidasi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kidasi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Kidasi, Zypern
Wohnung
Kidasi, Zypern
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kidasi, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen