Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kato Kivides
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kato Kivides, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Kato Kivides, Zypern
Wohnung
Kato Kivides, Zypern
This property is a 1/2 share of a residential land in Alassa, Limassol.The land has an area …
$261,272
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kato Kivides, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen