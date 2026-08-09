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Häuser in Kathikas, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kathikas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kathikas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Das Haus selbst ist geräumig und bietet 4 private Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Das Master-…
$2,54M
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