Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kapedes
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Kapedes, Zypern

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Investition 795 m² in Kapedes, Zypern
Investition 795 m²
Kapedes, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 795 m²
A ground floor building in residential area, in Kapedes in Nicosia District.  It has an irre…
$240,192
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen