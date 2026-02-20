Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kalo Chorio Larnacas
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kalo Chorio Larnacas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Kalo Chorio Larnakas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kalo Chorio Larnakas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
A 4-bedroom detached house is currently under construction in Kalo Chorio, Larnaca, offering…
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kalo Chorio Larnacas, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen