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Penthäuser in Kalavasos, Zypern

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Penthouse in Kalavasos, Zypern
Penthouse
Kalavasos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Zwei-Zimmer-Penthouse befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs Zygi, auf halbem Weg zwisc…
$342,812
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Immobilienangaben in Kalavasos, Zypern

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