  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ineia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Ineia, Zypern

Wohnung 7 Schlafzimmer in Ineia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Ineia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Beautiful large designed House located at one of the most traditional villages of Paphos.Inn…
$696,726
