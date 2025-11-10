Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ineia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ineia, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 Schlafzimmer in Ineia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Ineia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Beautiful large designed House located at one of the most traditional villages of Paphos.Inn…
$696,726
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Two Residential plots of Land Located in Ineia , Paphos. 1) Land size 1004 msq with Build …
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
For sale: A fantastic development land opportunity measuring 5,686 m², located in the peacef…
$290,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Large residential land in Ineia For sale is the 1/2 share of the field which corresponds …
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Property consists of a touristic zoned field, extending to about 4,348 sq.m. in total locate…
$173,020
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Ineia, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
