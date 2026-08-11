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Aufenthaltsgenehmigung in Zypern

Zypern Zypern
Erhaltsfrist: von 6 monate
Kosten: von
$342,124
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Über das Einwanderungsprogramm

Die Erlangung einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis in Zypern durch Investitionen ist eines der schnellsten Einwanderungsprogramme in Europa. Der Status wird dem Investor und seinen Familienmitgliedern unter den Bedingungen des Programms gewährt und auf unbestimmte Zeit in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen beibehalten.

Das Programm sieht Investitionen hauptsächlich in neue Immobilien von lizenzierten Entwicklern vor. Nach dem Erhalt eines dauerhaften Wohnsitzes kann der Investor ohne Laufzeitbegrenzung in Zypern leben, ein hohes Maß an Sicherheit genießen, Medizin und das englische Bildungssystem entwickeln.

Nach mehreren Jahren des Aufenthalts und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gesetzgebung ist es möglich, die Staatsbürgerschaft Zyperns durch Einbürgerung zu beantragen.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 6 monate
Kosten
Kosten
von
$342,124
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Visafreie Einreise
Visafreie Einreise
Dauer
Dauer
9 monate
Visafreie Einreise
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$342,124
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