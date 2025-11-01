Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Galataria
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in Galataria, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Galataria, Zypern
Bungalow
Galataria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
For sale 3 bedroom bungalow in the village of Koilineia, Paphos.Koilineia Village (or Kilini…
$323,977
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Galataria, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen