Bungalows in Galataria, Zypern

Bungalow in Galataria, Zypern
Bungalow
Galataria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
For sale 3 bedroom bungalow in the village of Koilineia, Paphos.Koilineia Village (or Kilini…
$323,977
Immobilienangaben in Galataria, Zypern

