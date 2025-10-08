Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Foini
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Foini, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Villa in Fini, Zypern
Villa
Fini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Nestled in the heart of the picturesque mountain village of Foini, this cozy 2-bedroom semi-…
$232,942
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Fini, Zypern
Villa
Fini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Nestled in the heart of the picturesque mountain village of Foini, this cozy 2-bedroom semi-…
$232,942
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Foini, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen