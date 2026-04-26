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Häuser in Filousa Chrysochous, Zypern

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Haus 3 Schlafzimmer in Filousa Chrysochous, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Filousa Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Drei (3) Schlafzimmer Villa zum Verkauf. Inklusive Studio - Büro (im Erdgeschoss). Dieses h…
$408,677
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Immobilienangaben in Filousa Chrysochous, Zypern

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