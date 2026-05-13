Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Fasoula Lemesou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Fasoula Lemesou, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Geräumiges 4-Zimmer-Wohnung zur Miete in Fasoula, Limassol — ein ruhiges Wohndorf in den Aus…
$4,672
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen