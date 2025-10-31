Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi Pafou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Episkopi Pafou, Zypern

3 Zimmer
8
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Fast Move-In Process: With construction nearing completion, buyers benefit from a quicker ha…
$574,799
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Fast Move-In Process: With construction nearing completion, buyers benefit from a quicker ha…
$574,799
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus. This spectacular property will have a comp…
$574,799
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$638,665
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus Fast Move-In Process: With construction near…
$574,799
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$574,799
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21

Immobilienangaben in Episkopi Pafou, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen